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Дуплексы с видом на море в Дуррес, Албания

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
  ✅ Duplex for sale ✅180 m2 ✅115 m2, 1st floor ✅65 m2, 2nd floor ✅ Neighborho…
€220,000

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на горы
недорогая
элитная
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