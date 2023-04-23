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Квартиры в Дуррес, Албания

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132 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 4 Этаж
€ 60,000
Продается квартира 1+1 в комплексе Tocak. Закрытая парковка комплекса, на территории ма…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 7 Этаж
€ 82,000
Готовы организовать онлайн показ и удалённое оформление документов.
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 3 Этаж
€ 45,000
Продаётся квартира 1+1 без ремонта. Готовы организовать онлайн показ и удалённое оформление …
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3 Этаж
€ 60,000
Продается квартира 1+1 в районе Пляж города  Дуррес с ремонтом и мебелью.  Готовы…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 6 Этаж
€ 110,000
Продается квартира 2+1 в районе Пляж города Дуррес с хорошим ремонтом и мебелью, 97 м2. …
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 9 Этаж
€ 45,000
Продается Студия 38 м2 с терассой 35 м2 с видом на море, в районе Пляж города &nbs…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 53 м² 5 Этаж
€ 47,000
Продается квартира 2+1+2 в ванной с видом на море в районе Пляж города Дуррес, 5 этаж. …
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 2 Этаж
€ 50,000
Продается квартира 2+1 в районе Шкемби и Кавая города  Дуррес с частичным ремонтом, час…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3 Этаж
€ 67,000
Продается квартира 1+1 в Албании город Дуррес. Район Plazh.  Квартира с хорошим ремо…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 5 Этаж
€ 45,000
Продается квартира 1+1 в районе Шкемби и Кавая города  Дуррес.  Готовы организова…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 8 Этаж
€ 49,000
Продается квартира 1+1 в центре города  Дуррес возле стадиона. Квартира чистая, с …
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 6
€ 39,500
Продается квартира 1+1 в районе Пляж (Illiria) города  Дуррес с частичным ремонтом, час…
Квартира 3 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 5 Этаж
€ 195,000
Продается квартира 3+1+2 в районе Волга города Дуррес. Место с удобной инфраструктурой: рядо…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м² 7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 2+1 в Албании город Дуррес. Район Plazh возле кафе Pelican.  …
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 5 Этаж
€ 55,000
Продается квартира  1+1 в Албании город Дуррес. Район Plazh, Комплекс «Tocak…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 10 Этаж
€ 45,000
Продается квартира 1+1 в районе Голем города Дуррес на 10 этаже в доме с лифтом. В квартире …
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 51,000
Квартира в Дурресе Продаётся квартира 1+1 в городе Дуррес. Площадь квартиры 54м2. Квартира …
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 85,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1+2 в Албании город Дуррес. Район Plaz…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 55,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в Албании город Дуррес. Район Plazhi…
Квартира 3 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 195,000
Квартира с видом на море в Дурресе Продается квартира 3+1+2 в районе Волга города Дуррес. П…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 9/9 Этаж
€ 55,000
Предлагаем Вам купить квартиру 1 +1 в Албании, город Дуррес. Квартира расположена в тур…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 47,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Голем города Дуррес возле о…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 105,000
Большая квартира с верандой в центре Дурреса Продается квартира 2+1+2 в центре города Дурре…
Квартира 3 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 70,000
Квартира на 0 этаже в центре Дурреса Продается квартира в центре Дурреса на 0 этаже. Площад…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 45,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Голем города Дуррес на 10 э…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м²
€ 95,000
Большая квартира в Дурресе Квартира 2+1+2 в Албании, город Дуррес. Площадь квартиры 121м2 (…
Квартира в Дуррес, Албания
Квартира
Дуррес, Албания
178 м²
€ 150,000
6 студий на второй линии, Дуррес Продаются 6 студий в районе Плажи города Дуррес. Квартиры …
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 90,000
Квартира в Дурресе, район Плажи Предлагается на продажу квартира 2+1 в районе Плажи город Д…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 62,000
Квартира в районе Плажи (Иллирия), Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Плажи (Illiria) г…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 40,000
Квартира в районе Плажи (Иллирия), Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Плажи (Illiria) г…

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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