Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Northern Albania
  4. Дуррес (область)
  5. Студии

Купить квартира-студия с видом на горы в Дуррес (область), Албания

Дуррес
5
Rashbull
2
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 44,849
Квартира в районе театра во Влёре Квартира 1+1 в городе Влёра. Плозадь квартиры 67м2. Тре…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 96 м² 4 Этаж
€ 115,748
2 + 1 полностью меблированная квартира на продажу в Гранд Галерее. Квартира имеет достаточно…
Квартирав Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
116 м² 11 Этаж
€ 72,868
OPPORTUNITY 3+1 apartment  for sale -Located in the city center-3 mins away from Lungomare p…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 3 Этаж
€ 55,933
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Мебель,бытовая техника- все включено в стоим…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 4 Этаж
€ 50,147
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Вилла 4 спальнив Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
3 ванных комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 836,432
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 103 м² 8 Этаж
€ 212,580
Квартира 2 + 1 + Почтовая парковка! Расположение: Rruga e Kavaje, за католической церковью. …
Квартирав Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
108 м² 4 Этаж
€ 88,307
Apartament 2+1+2  toilets . Apartament is located on the zone of ''cold water '&…
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 4/5 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
25 м²
€ 26,577
Он расположен на второй линии Лунгомаре. Доступно для любых целей. Парковочное место являетс…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 3/3 Этаж
€ 52,169
Продажа вторичной квартиры в городе Голем. Мебель бытовая техника все включено в стоимость,п…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 62,030
Квартира с видом на море в районе Пляж, Дуррес Квартира 2+1 в районе Пляж города Дуррес. Пл…

Параметры недвижимости в Дуррес (область), Албания

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти