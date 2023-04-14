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Купить квартира-студия в Дуррес (область), Албания

Дуррес
5
Rashbull
2
Студия В архив
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7 объектов найдено
Студия 1 комнатав Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 45,000
Квартира-студия с видом на море и большой террасой в Дурресе Продается квартира-студия 38 м…
Студия 1 комнатав Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 37,000
Квартира студия на Плепе, город Дуррес Квартира в городе Дуррес с частичным ремонтом. Площа…
Студия 1 комнатав Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 40,000
Квартира-студия в районе Пляж, Дуррес Квартира-студию в Албании, город Дуррес. Квартира р…
Студия 1 комнатав Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м²
€ 35,000
Квартира-студия в Дурресе Квартира-студия в городе Дуррес недалеко от моря. Квартира имеет …
Студия 1 комнатав Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 29,000
Квартира-студия в Дурресе Продается Студия в районе Голем города Дуррес, 25м2 (по сертифи…
Студия 1 спальняв Rashbull, Албания
Студия 1 спальня
Rashbull, Албания
1 ванных комнат 35 м² 1 Этаж
€ 30,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Студия 1 спальняв Rashbull, Албания
Студия 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 28,000
Продажа вторичной квартиры в Кавая . Мебель бытовая техника все включено в стоимость,по жела…

Параметры недвижимости в Дуррес (область), Албания

с видом на море
недорогая
элитное
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