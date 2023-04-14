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Realting.com
Албания
Northern Albania
Дуррес (область)
Купить недвижимость с видом на море в Дуррес (область), Албания
Дуррес
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Rashbull
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24 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 150,000
Квартира с видом на море в районе Голем, Дуррес Квартира с видом на море 2+1 в туристическо…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 57,000
Квартира в районе Пляж, Дуррес Квартира 1+1 в Албании город Дуррес близко к морю. Квартира …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 60,000
Квартира в районе Пляж, Дуррес Квартира 1+1 в Албании город Дуррес близко к морю. Квартира …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 70,000
Квартира с видом на море в районе Пляж, Дуррес Квартира 2+1 в Албании город Дуррес. Кварт…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 96,500
Квартира в районе Шкемби, Дуррес Квартира 2+1 в городе Дуррес, расположена на 7 этаже в д…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 100,000
Квартира в центре города Дуррес Квартира 2+1 в центре города Дуррес. Площадь квартиры 76м…
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
137 м²
€ 350,000
Большая элитная квартира в Дурресе В квартире выполнен дорогой ремонт, имеется итальянска…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 46,000
Квартира с видом на море в Дурресе Квартира 1+1 в районе Пляж города Дуррес. Площадь квар…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
4 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры. Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по же…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
6 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
7 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
6 Этаж
€ 65,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
4 Этаж
€ 38,500
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
5 Этаж
€ 44,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
11 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
4 Этаж
€ 52,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
9 Этаж
€ 64,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
6/9 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
6 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
7/9 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника- все включено в стои…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
58 м²
4 Этаж
€ 52,000
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель ,бытовая техника- все включено в стоимость,по ж…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Мебель бытовая техника все включено в с…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
6 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника все включено в стоим…
Параметры недвижимости в Дуррес (область), Албания
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