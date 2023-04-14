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Купить квартиру с видом на море в Дуррес (область), Албания

Дуррес
110
Rashbull
36
Дуррес
3
Квартира В архив
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24 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 150,000
Квартира с видом на море в районе Голем, Дуррес Квартира с видом на море 2+1 в туристическо…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 57,000
Квартира в районе Пляж, Дуррес Квартира 1+1 в Албании город Дуррес близко к морю. Квартира …
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 60,000
Квартира в районе Пляж, Дуррес Квартира 1+1 в Албании город Дуррес близко к морю. Квартира …
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 70,000
Квартира с видом на море в районе Пляж, Дуррес Квартира 2+1 в Албании город Дуррес. Кварт…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 96,500
Квартира в районе Шкемби, Дуррес Квартира 2+1 в городе Дуррес, расположена на 7 этаже в д…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 100,000
Квартира в центре города Дуррес Квартира 2+1 в центре города Дуррес. Площадь квартиры 76м…
Квартира 3 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м²
€ 350,000
Большая элитная квартира в Дурресе В квартире выполнен дорогой ремонт, имеется итальянска…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 46,000
Квартира с видом на море в Дурресе Квартира 1+1 в районе Пляж города Дуррес. Площадь квар…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 4 Этаж
€ 58,000
  Продажа вторичной квартиры. Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по же…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 6 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 7 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 6 Этаж
€ 65,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 4 Этаж
€ 38,500
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 5 Этаж
€ 44,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 11 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 4 Этаж
€ 52,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 9 Этаж
€ 64,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 6/9 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 6 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 7/9 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника- все включено в стои…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 58 м² 4 Этаж
€ 52,000
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель ,бытовая техника- все включено в стоимость,по ж…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Мебель бытовая техника все включено в с…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 6 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника все включено в стоим…

Параметры недвижимости в Дуррес (область), Албания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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