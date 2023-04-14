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Албания
Northern Albania
Дуррес (область)
Квартиры
Купить квартиру в Дуррес (область), Албания
Дуррес
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Квартира
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149 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 105,000
Большая квартира с верандой в центре Дурреса Продается квартира 2+1+2 в центре города Дурре…
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 70,000
Квартира на 0 этаже в центре Дурреса Продается квартира в центре Дурреса на 0 этаже. Площад…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 45,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Голем города Дуррес на 10 э…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
121 м²
€ 95,000
Большая квартира в Дурресе Квартира 2+1+2 в Албании, город Дуррес. Площадь квартиры 121м2 (…
Квартира
Дуррес, Албания
178 м²
€ 150,000
6 студий на второй линии, Дуррес Продаются 6 студий в районе Плажи города Дуррес. Квартиры …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 90,000
Квартира в Дурресе, район Плажи Предлагается на продажу квартира 2+1 в районе Плажи город Д…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 62,000
Квартира в районе Плажи (Иллирия), Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Плажи (Illiria) г…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 40,000
Квартира в районе Плажи (Иллирия), Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Плажи (Illiria) г…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 49,000
Квартира в центре Дурреса Продается квартира 1+1 в центре города Дуррес возле стадиона. Пло…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 45,000
Квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Шкемби и Кавая г…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 60,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Предлагается к продаже квартир 1+1, район Голем, город Ду…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 89,000
Квартира с гаражом в Дурресе Продаётся квартира 1+1 вместе с гаражом в Дурресе. Площадь к…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 49,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Предлагается на продажу квартира 1+1 в районе Голем,…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 110,000
Квартира с террасой 20м2 в центре Дурреса Продается квартира 2+1+2+терраса 20 м2&nbs…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 67,000
Квартира с хорошим ремонтом в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в Албании город…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 62,000
Квартира с видом на море в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Пляж города…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 60,000
Квартира в центре Дурреса Продается квартира 1+1 в центре Дурреса с частичным ремонтом. П…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 64,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Голем города Дуррес. Площ…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 33,000
Квартира в районе Шкозет, Дуррес Продается квартира 1+1 район Shkozet города Du…
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 70,000
Большая квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 3+1 в районе Шкемби и К…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 53,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в Албании, город Дуррес. Площадь к…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 85,000
Квартиры с верандой в комплексе в Дурресе Продается квартира 2+1+веранда с мебелью. Площадь…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 50,000
Квартиры в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Плажи (Иллирия) города Дурр…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
53 м²
€ 47,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1+2 в ванной с видом на море в районе …
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 45,000
Квартира-студия с видом на море и большой террасой в Дурресе Продается квартира-студия 38 м…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 45,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Плажи города Дуррес. …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 110,000
Квартира с хорошим ремонтом в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Плажи го…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 50,000
Квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Шкемби и Кавая гор…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 50,000
Квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Шкемби и Кавая гор…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
177 м²
€ 80,000
Квартира с видом на море в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Шк…
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Параметры недвижимости в Дуррес (область), Албания
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