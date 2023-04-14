Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Northern Albania
  4. Дуррес (область)

Купить недвижимость в Дуррес (область), Албания

Дуррес
114
Rashbull
36
Дуррес
3
153 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 105,000
Большая квартира с верандой в центре Дурреса Продается квартира 2+1+2 в центре города Дурре…
Квартира 3 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 70,000
Квартира на 0 этаже в центре Дурреса Продается квартира в центре Дурреса на 0 этаже. Площад…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 45,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Голем города Дуррес на 10 э…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м²
€ 95,000
Большая квартира в Дурресе Квартира 2+1+2 в Албании, город Дуррес. Площадь квартиры 121м2 (…
Квартирав Дуррес, Албания
Квартира
Дуррес, Албания
178 м²
€ 150,000
6 студий на второй линии, Дуррес Продаются 6 студий в районе Плажи города Дуррес. Квартиры …
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 90,000
Квартира в Дурресе, район Плажи Предлагается на продажу квартира 2+1 в районе Плажи город Д…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 62,000
Квартира в районе Плажи (Иллирия), Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Плажи (Illiria) г…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 40,000
Квартира в районе Плажи (Иллирия), Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Плажи (Illiria) г…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 49,000
Квартира в центре Дурреса Продается квартира 1+1 в центре города Дуррес возле стадиона. Пло…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 45,000
Квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Шкемби и Кавая г…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 60,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Предлагается к продаже квартир 1+1, район Голем, город Ду…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 89,000
Квартира с гаражом в Дурресе Продаётся квартира 1+1 вместе с гаражом в Дурресе. Площадь к…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 49,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Предлагается на продажу квартира 1+1 в районе Голем,…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 110,000
Квартира с террасой 20м2 в центре Дурреса Продается квартира 2+1+2+терраса 20 м2&nbs…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 67,000
Квартира с хорошим ремонтом в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в Албании город…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 62,000
Квартира с видом на море в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Пляж города…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 60,000
Квартира в центре Дурреса Продается квартира 1+1 в центре Дурреса с частичным ремонтом. П…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 64,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Голем города Дуррес. Площ…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 33,000
Квартира в районе Шкозет, Дуррес Продается квартира 1+1 район Shkozet города Du…
Квартира 3 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 70,000
Большая квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 3+1 в районе Шкемби и К…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 53,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в Албании, город Дуррес. Площадь к…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 85,000
Квартиры с верандой в комплексе в Дурресе Продается квартира 2+1+веранда с мебелью. Площадь…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 50,000
Квартиры в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Плажи (Иллирия) города Дурр…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 53 м²
€ 47,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1+2 в ванной с видом на море в районе …
Студия 1 комнатав Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 45,000
Квартира-студия с видом на море и большой террасой в Дурресе Продается квартира-студия 38 м…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 45,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес  Продается квартира 1+1 в районе Плажи города Дуррес. …
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 110,000
Квартира с хорошим ремонтом в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Плажи го…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 50,000
Квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Шкемби и Кавая гор…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 50,000
Квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Шкемби и Кавая гор…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 177 м²
€ 80,000
Квартира с видом на море в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Шк…

Параметры недвижимости в Дуррес (область), Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти