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Албания
Northern Albania
Дуррес (область)
Дуррес
Жильё в Дуррес, Албания
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136 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
4 Этаж
€ 60,000
Продается квартира 1+1 в комплексе Tocak. Закрытая парковка комплекса, на территории ма…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
7 Этаж
€ 82,000
Готовы организовать онлайн показ и удалённое оформление документов.
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
3 Этаж
€ 45,000
Продаётся квартира 1+1 без ремонта. Готовы организовать онлайн показ и удалённое оформление …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
3 Этаж
€ 60,000
Продается квартира 1+1 в районе Пляж города Дуррес с ремонтом и мебелью. Готовы…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
6 Этаж
€ 110,000
Продается квартира 2+1 в районе Пляж города Дуррес с хорошим ремонтом и мебелью, 97 м2. …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
9 Этаж
€ 45,000
Продается Студия 38 м2 с терассой 35 м2 с видом на море, в районе Пляж города &nbs…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
53 м²
5 Этаж
€ 47,000
Продается квартира 2+1+2 в ванной с видом на море в районе Пляж города Дуррес, 5 этаж. …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
2 Этаж
€ 50,000
Продается квартира 2+1 в районе Шкемби и Кавая города Дуррес с частичным ремонтом, час…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
3 Этаж
€ 67,000
Продается квартира 1+1 в Албании город Дуррес. Район Plazh. Квартира с хорошим ремо…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
5 Этаж
€ 45,000
Продается квартира 1+1 в районе Шкемби и Кавая города Дуррес. Готовы организова…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
8 Этаж
€ 49,000
Продается квартира 1+1 в центре города Дуррес возле стадиона. Квартира чистая, с …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 6
€ 39,500
Продается квартира 1+1 в районе Пляж (Illiria) города Дуррес с частичным ремонтом, час…
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
5 Этаж
€ 195,000
Продается квартира 3+1+2 в районе Волга города Дуррес. Место с удобной инфраструктурой: рядо…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
111 м²
7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 2+1 в Албании город Дуррес. Район Plazh возле кафе Pelican. …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
5 Этаж
€ 55,000
Продается квартира 1+1 в Албании город Дуррес. Район Plazh, Комплекс «Tocak…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
10 Этаж
€ 45,000
Продается квартира 1+1 в районе Голем города Дуррес на 10 этаже в доме с лифтом. В квартире …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 51,000
Квартира в Дурресе Продаётся квартира 1+1 в городе Дуррес. Площадь квартиры 54м2. Квартира …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 85,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1+2 в Албании город Дуррес. Район Plaz…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 55,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в Албании город Дуррес. Район Plazhi…
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 195,000
Квартира с видом на море в Дурресе Продается квартира 3+1+2 в районе Волга города Дуррес. П…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
9/9 Этаж
€ 55,000
Предлагаем Вам купить квартиру 1 +1 в Албании, город Дуррес. Квартира расположена в тур…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 47,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Голем города Дуррес возле о…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 105,000
Большая квартира с верандой в центре Дурреса Продается квартира 2+1+2 в центре города Дурре…
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 70,000
Квартира на 0 этаже в центре Дурреса Продается квартира в центре Дурреса на 0 этаже. Площад…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 45,000
Квартира в районе Голем, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Голем города Дуррес на 10 э…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
121 м²
€ 95,000
Большая квартира в Дурресе Квартира 2+1+2 в Албании, город Дуррес. Площадь квартиры 121м2 (…
Квартира
Дуррес, Албания
178 м²
€ 150,000
6 студий на второй линии, Дуррес Продаются 6 студий в районе Плажи города Дуррес. Квартиры …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 90,000
Квартира в Дурресе, район Плажи Предлагается на продажу квартира 2+1 в районе Плажи город Д…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 62,000
Квартира в районе Плажи (Иллирия), Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Плажи (Illiria) г…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 40,000
Квартира в районе Плажи (Иллирия), Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Плажи (Illiria) г…
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