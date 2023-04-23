Квартира 1 спальня Дуррес, Албания 2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 10 Этаж

€ 45,000

Продается квартира 1+1 в районе Голем города Дуррес на 10 этаже в доме с лифтом. В квартире …