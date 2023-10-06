ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Албания
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Албании
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Llakatund, Албания
2
1
70 м²
5
Квартира под документы ВНЖ 1+1 Llakatund. Последний этаж. Состояние плохое, требует восстано…
€13,204
1
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
3
2
180 м²
2
✅ Duplex for sale ✅180 m2 ✅115 m2, 1st floor ✅65 m2, 2nd floor ✅ Neighborho…
€220,344
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Palase, Албания
2
2
455 м²
1
Мы продаем квартиру 2 + 1 + 2 в Green Coast Resort. Квартира расположена на первом этаже 2-э…
€355,067
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
2
1
52 м²
7
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
€60,635
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дуррес, Албания
3
3
211 м²
Продается роскошная квартира в Албании, город Дуррес. Квартира расположена на последнем этаж…
€303,718
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
3
1
73 м²
2+1 Дуррес, район Пляж Илирия, с лифтом, 73 м.кв. Готовы организовать онлайн показ и оформл…
€62,452
Рекомендовать
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видом на море
Дуррес, Албания
1
1
37 м²
5
Студия 37 м.кв в новом доме на 5 этаже с лифтом. Вид на море, район Plazh. Готовы органи…
€51,817
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с c ремонтом
Влёра, Албания
3
2
100 м²
7
Квартира во Влере 2+1, возле Джамбо. Площадь 100 м2, с ремонтом, без мебели. Центр города, р…
€88,368
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
72 м²
8
Продается квартира в Албании город Дуррес. Квартира нуждается в ремонте. Дом находит…
€59,603
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Влёра, Албания
3
1
78 м²
Таунхаус 2+1 - 71 м2 Элитные апартаменты с отдельным входом и прямым видом на море Гал…
€169,053
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kashar, Албания
2
1
100 м²
8
2 + 1 квартира на продажу в Univers City! Комплекс Univers City будет предлагать высококачес…
€75,811
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Влёра, Албания
3
1
260 м²
2
Продаётся двухэтажный дом общей площадью 260 м2. Первый этаж дома организовано: - гост…
€413,702
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Албании
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL