Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Central Albania
  4. Виллы

Купить вилла в Central Albania, Албания

Farke
1
Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
3 ванных комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 850,000
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
Вилла 4 спальнив Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Mullet, Албания
Вилла 4 спальни
Mullet, Албания
7 Количество комнат 4 ванных комнат 430 м² 1/2 Этаж
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Central Albania, Албания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти