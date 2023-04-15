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Купить квартиру с видом на море в Central Albania, Албания

Тирана
38
Кавая
2
Тирана
2
Bashkia Rrogozhine
1
Farke
1
Vaqarr
1
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 6 Этаж
€ 39,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Мебель  включенa в стоимость,по желанию можно убрат…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/3 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальнив Golem, Албания
Квартира 2 спальни
Golem, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 4 Этаж
€ 54,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Мебель,бытовая техника- все включено в стоимость,по жела…

Параметры недвижимости в Central Albania, Албания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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