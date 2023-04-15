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Купить квартиру возле озера в Central Albania, Албания

Тирана
38
Кавая
2
Тирана
2
Bashkia Rrogozhine
1
Farke
1
Vaqarr
1
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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² Количество этажей 5
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Central Albania, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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