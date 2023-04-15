Купить квартиру в Central Albania, Албания

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74 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Vaqarr, Албания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
4 Этаж
€ 350,000
Продажа вторичной квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
6 Этаж
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
9 Этаж
€ 96,300
Продажа строещейся квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, …
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3 Этаж
€ 48,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
2 Этаж
€ 170,000
Продажа вторичной квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
2 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
4 Этаж
€ 46,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат
85 м²
5 Этаж
€ 155,000
• 1 + 1 Квартира на продажу между блоком посольств и улицей Богданев, на 5-м жилом этаже нов…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат
103 м²
8 Этаж
€ 220,000
Квартира 2 + 1 + Почтовая парковка! Расположение: Rruga e Kavaje, за католической церковью. …
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат
134 м²
2 Этаж
€ 227,800
Лейкленд, расположенный недалеко от озера Фаркс, является одной из новейших резиденций в это…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат
117 м²
3 Этаж
€ 176,000
КВАРТИРА ЛЮКСА 2 + 1 + 2 В ПЕРЕДНЕМ КРИСТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ❗ Роскошная 2 + 1 квартира на продаж…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат
96 м²
4 Этаж
€ 120,000
2 + 1 полностью меблированная квартира на продажу в Гранд Галерее. Квартира имеет достаточно…
Квартира 1 спальня
Dajt, Албания
1 ванных комнат
86 м²
6 Этаж
€ 70,000
1 + 1 квартира в районе Фреска. Общая площадь 85,62 м2, из которых 74,8 м2 нетто. В настояще…
Квартира 2 спальни
Kashar, Албания
1 ванных комнат
100 м²
8 Этаж
€ 75,000
2 + 1 квартира на продажу в Univers City! Комплекс Univers City будет предлагать высококачес…
Квартира 1 спальня
Farke, Албания
1 ванных комнат
63 м²
4 Этаж
€ 86,000
Жилой блок "Kodra e Diellit" расположен посреди зелени, чистого воздуха и спокойствия, одног…
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат
74 м²
2 Этаж
€ 125,000
Продается квартира около 21 декабря, в начале улицы Фросина Плаку. Квартира недавно вос…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат
115 м²
6 Этаж
€ 125,000
In Yzberisht, Near Eco Market, 2+1 Apartment For Sale, Totally Invested. The apartment with …
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат
124 м²
3 Этаж
€ 105,000
For sale is the third floor of a private villa in Rr. Similar to Mecca in Allias. The apartm…
Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат
220 м²
6 Этаж
€ 315,000
Penthouse in Lake Dry for sale! The penthouse is located in one of the quietest areas of Tir…
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат
74 м²
6 Этаж
€ 75,000
Квартира имеет очень регулярную планировку с солнцем и естественным освещением в течение дня…
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат
52 м²
5 Этаж
€ 60,000
В районе Xhamllik, на краю главной дороги, мы предлагаем 1 + 1 квартира на продажу. Квартира…
Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат
122 м²
8 Этаж
€ 195,000
3 + 1 + 2 ванные комнаты на продажу возле площади 21, 21 декабря! Квартира организована гост…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
4 Этаж
€ 35,000
Продажа вторичной квартиры в Golem .Преимуществом данной квартиры есть расположение,так как …
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
4 Этаж
€ 40,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель включенa в стоимость,по желанию можно убрать. Пр…
Квартира 2 спальни
Golem, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 52,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
3 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
6 Этаж
€ 39,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Мебель включенa в стоимость,по желанию можно убрат…
Квартира 2 спальни
Golem, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
5 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
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Параметры недвижимости в Central Albania, Албания
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