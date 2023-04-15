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Купить недвижимость в Central Albania, Албания

Тирана
39
Тирана
3
Farke
2
Кавая
2
Bashkia Rrogozhine
1
Vaqarr
1
81 объект найдено
Квартира 2 спальнив Vaqarr, Албания
Квартира 2 спальни
Vaqarr, Албания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 4 Этаж
€ 350,000
Продажа вторичной квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 6 Этаж
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 9 Этаж
€ 96,300
Продажа строещейся квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, …
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3 Этаж
€ 48,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 170,000
Продажа вторичной квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 2 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 4 Этаж
€ 46,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 85 м² 5 Этаж
€ 155,000
• 1 + 1 Квартира на продажу между блоком посольств и улицей Богданев, на 5-м жилом этаже нов…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 103 м² 8 Этаж
€ 220,000
Квартира 2 + 1 + Почтовая парковка! Расположение: Rruga e Kavaje, за католической церковью. …
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 134 м² 2 Этаж
€ 227,800
Лейкленд, расположенный недалеко от озера Фаркс, является одной из новейших резиденций в это…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 117 м² 3 Этаж
€ 176,000
КВАРТИРА ЛЮКСА 2 + 1 + 2 В ПЕРЕДНЕМ КРИСТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ❗ Роскошная 2 + 1 квартира на продаж…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 96 м² 4 Этаж
€ 120,000
2 + 1 полностью меблированная квартира на продажу в Гранд Галерее. Квартира имеет достаточно…
Квартира 1 спальняв Dajt, Албания
Квартира 1 спальня
Dajt, Албания
1 ванных комнат 86 м² 6 Этаж
€ 70,000
1 + 1 квартира в районе Фреска. Общая площадь 85,62 м2, из которых 74,8 м2 нетто. В настояще…
Квартира 2 спальнив Kashar, Албания
Квартира 2 спальни
Kashar, Албания
1 ванных комнат 100 м² 8 Этаж
€ 75,000
2 + 1 квартира на продажу в Univers City! Комплекс Univers City будет предлагать высококачес…
Квартира 1 спальняв Farke, Албания
Квартира 1 спальня
Farke, Албания
1 ванных комнат 63 м² 4 Этаж
€ 86,000
Жилой блок "Kodra e Diellit" расположен посреди зелени, чистого воздуха и спокойствия, одног…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 74 м² 2 Этаж
€ 125,000
Продается квартира около 21 декабря, в начале улицы Фросина Плаку. Квартира недавно вос…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 115 м² 6 Этаж
€ 125,000
In Yzberisht, Near Eco Market, 2+1 Apartment For Sale, Totally Invested. The apartment with …
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 124 м² 3 Этаж
€ 105,000
For sale is the third floor of a private villa in Rr. Similar to Mecca in Allias. The apartm…
Квартира 3 спальнив Тирана, Албания
Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 220 м² 6 Этаж
€ 315,000
Penthouse in Lake Dry for sale! The penthouse is located in one of the quietest areas of Tir…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 74 м² 6 Этаж
€ 75,000
Квартира имеет очень регулярную планировку с солнцем и естественным освещением в течение дня…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 52 м² 5 Этаж
€ 60,000
В районе Xhamllik, на краю главной дороги, мы предлагаем 1 + 1 квартира на продажу. Квартира…
Квартира 3 спальнив Тирана, Албания
Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 122 м² 8 Этаж
€ 195,000
3 + 1 + 2 ванные комнаты на продажу возле площади 21, 21 декабря! Квартира организована гост…
Дом 1 спальняв Kashar, Албания
Дом 1 спальня
Kashar, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в Prane fabrikes Makaronave . Мебель и бытовая техника входят …
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 4 Этаж
€ 35,000
Продажа вторичной квартиры в Golem .Преимуществом данной квартиры есть расположение,так как …
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4 Этаж
€ 40,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель включенa в стоимость,по желанию можно убрать. Пр…
Квартира 2 спальнив Golem, Албания
Квартира 2 спальни
Golem, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 52,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3 Этаж
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 3 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 6 Этаж
€ 39,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Мебель  включенa в стоимость,по желанию можно убрат…

Параметры недвижимости в Central Albania, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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