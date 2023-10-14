Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Албания
  4. Берат
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Берат, Албания

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2
Продаётся квартира общей площадью  102 м2, расположена на 2-ом этаже .   В квартире органи…
€51,906
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на горы в Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на горы
Rashbull, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/3
Продажа вторичной квартиры в городе Голем. Мебель бытовая техника все включено в стоимость,п…
€54,847
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Квартира 2+1 общей площадью 67 м.кв находится на третьем этаже.  Готовы организовать онла…
€66,045
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 8
Продается квартира 1 + 1 в районе пляж города дурость с видом на море. Квартира частично меб…
€46,393
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5
Продается квартира 2+1 в комплексе Rotondo, Плепа, Дуррес. Квартира организована в виде кори…
€87,754
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартиры в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в районе Плажи (Иллирия) города Дурр…
€51,255
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 7
Продается квартира с видом на море, с двумя балконами. Площадь по сертификату 98 м2 (в ипоте…
€112,031
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Rashbull, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 3
  Продается квартира с верандой в Шкемби Каваджес   Sip 97m2 нетто Всего 230м2 меблирова…
€133,873
Квартира 2 спальни в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 6
S562 Продаются апартаменты - 2+1  На Трансбалканике, возле Мота-кафе,  Квартира рас…
€64,962
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, в центре города в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 2
На Волге, рядом с отелем Арвит, на втором этаже,  подъезд 2+1+ гараж на машину, 118 кв.м. …
€137,768
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 2
Продается квартира без ремонта после застройщика 2+1+2 . Площадь 116 м2 Город Дуррес район …
€192,523
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Квартира в Дурресе, район Пляж, Квартира 2+1 в Албании город Дуррес. Район Plazh, заправк…
€52,833

Параметры недвижимости в Берат, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти