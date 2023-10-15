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Виллы в Берат (область), Албания

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с Онлайн-показ в Берат, Албания
Вилла с балконом, с Онлайн-показ
Берат, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить виллу в Албании, город Берат . Площадь виллы 500 квадратных метров, по…
€300,000

Параметры недвижимости в Берат (область), Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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