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Жильё с видом на горы в Берат (область), Албания

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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€135,000

Параметры недвижимости в Берат (область), Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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