ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Албания
Берат (область)
Жильё с видом на горы в Берат (область), Албания
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
3
1
77 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 77 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом. В квартире …
€162,390
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Дуррес, Албания
3
1
123 м²
2
На Волге, рядом с отелем Арвит, на втором этаже, подъезд 2+1+ гараж на машину, 118 кв.м. …
€137,768
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Vlore, Албания
3
2
110 м²
12/12
Продается пентхаус супер люкс. Большой, просторный, светлый ️ Мечтаете о таком? …
€109,851
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Влёра, Албания
3
1
79 м²
5
Продажа вторичной квартиры в Vlora. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
€65,900
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Rashbull, Албания
2
1
53 м²
8
Apartment for sale 1+1 furnished 53 m total 8 floor with elevator In Pla…
€43,563
1
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Vlore, Албания
2
1
71 м²
5
Квартира с шикарными видами на море и полуостров. Без мебели. С ремонтом. Общая площа…
€57,826
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
2
1
68 м²
2
Продаётся квартира общей площадью 68 м2, расположена на 2-ом этаже . В квартире организ…
€119,945
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Дуррес, Албания
1
1
26 м²
2
Продается студия в городе Дуррес недалеко от моря. Квартира имеет жилое состояние. Частично …
€36,814
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
2
1
80 м²
4
Возле музыкальной школыдом новый Южная сторона - целый день солнце Есть сертификат
€59,673
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
82 м²
6
✅️Типология: 2+1. ✅️ Район 13 Beach, Дуррес ✅️ 6 этаж жилой ✅️Площадь 82 м² Общая. Зда…
€65,686
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Дуррес, Албания
2
1
84 м²
Квартира с шикарным видом на море в Дурресе Продается квартира 1+1 с балконом и шикарным …
€72,651
2
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с видом на озеро, с lift
Тирана, Албания
1
1
88 м²
5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€135,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Берат (область), Албания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL