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Жильё с видом на горы в Bashkia Selenice, Албания

дома
3
1 объект найдено
Дом 2 спальни с видом на горы, с Онлайн-показ в Armen, Албания
Дом 2 спальни с видом на горы, с Онлайн-показ
Armen, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Деревня Селеница (Selenice), 20 км от Влеры. Дом жилой, большой участок с зеленью. 105…
€91,000

Параметры недвижимости в Bashkia Selenice, Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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