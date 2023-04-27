Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Southern Albania
  4. Влёра (область)
  5. Саранда
  6. Пентхаусы

Пентхаусы в Саранда, Албания

Саранда
1
Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Саранда, Албания
Пентхаус 3 спальни
Саранда, Албания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 285 м² 4/4 Этаж
€ 430,000
Penthouse for sale with a sea view in Sarande with an area of 285m2. It is organized in a sp…

Параметры недвижимости в Саранда, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти