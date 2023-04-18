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Купить недвижимость в Саранда, Албания

Саранда
7
9 объектов найдено
Квартирав Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
85 м² Количество этажей 5
€ 110,500
Продаются 11 квартир 70м2+15м2 балкон в новостройке, 1+1, 2+1 возле моря с большим балконом …
Квартира 2 спальнив Саранда, Албания
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
2 ванных комнат 115 м² 5 Этаж
€ 87,000
2 + 1 квартира конвертируется в 3 студии В городе Саранда, очень близко к морю, на пятом эта…
Квартира 2 спальнив Саранда, Албания
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
2 ванных комнат 107 м² 2 Этаж
€ 112,400
APARTMENT FOR SALE 2+1+2 BALCONY WITH SEA VIEW, IN SARANDE. In Sarande, we sell apartment…
Квартирав Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
50 м² 2 Этаж
€ 63,000
Студия с видом на море, 2 минуты до пляжа, большой балкон, новая мебель, площадь 50 кв. М, 2…
Квартирав Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
69 м² 1 Этаж
€ 98,000
Двухкомнатная квартира расположена на первом этаже в резиденции недалеко от Санта-Каранта в …
Квартирав Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
50 м² 5 Этаж
€ 63,000
Квартира 1 + 1 с видом на море для продажи на улице Гердж Аранити, Саранда. Квартира располо…
Квартира 1 спальняв Саранда, Албания
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 3/8 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Саранда, Албания
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/4 Этаж
€ 84,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Саранда, Албания
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 2/4 Этаж
€ 168,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Саранда, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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