Купить недвижимость в Саранда, Албания

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Саранда
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Саранда
7
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9 объектов найдено
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Квартира
Саранда, Албания
85 м²
Количество этажей 5
€ 110,500
Продаются 11 квартир 70м2+15м2 балкон в новостройке, 1+1, 2+1 возле моря с большим балконом …
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
2 ванных комнат
115 м²
5 Этаж
€ 87,000
2 + 1 квартира конвертируется в 3 студии В городе Саранда, очень близко к морю, на пятом эта…
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
2 ванных комнат
107 м²
2 Этаж
€ 112,400
APARTMENT FOR SALE 2+1+2 BALCONY WITH SEA VIEW, IN SARANDE. In Sarande, we sell apartment…
Квартира
Саранда, Албания
50 м²
2 Этаж
€ 63,000
Студия с видом на море, 2 минуты до пляжа, большой балкон, новая мебель, площадь 50 кв. М, 2…
Квартира
Саранда, Албания
69 м²
1 Этаж
€ 98,000
Двухкомнатная квартира расположена на первом этаже в резиденции недалеко от Санта-Каранта в …
Квартира
Саранда, Албания
50 м²
5 Этаж
€ 63,000
Квартира 1 + 1 с видом на море для продажи на улице Гердж Аранити, Саранда. Квартира располо…
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
3/8 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
1/4 Этаж
€ 84,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
2/4 Этаж
€ 168,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Саранда, Албания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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