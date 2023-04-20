Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Central Albania
  4. Тирана (область)
  5. Bashkia Rrogozhine
  6. Квартиры

Купить квартиру в Bashkia Rrogozhine, Албания

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Kryevidh, Албания
Квартира 1 спальня
Kryevidh, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 3/4 Этаж
€ 45,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Bashkia Rrogozhine, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти