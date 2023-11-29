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Пентхаусы в Vlore, Албания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Vlore, Албания
Пентхаус 2 спальни
Vlore, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 12/12
Продается пентхаус супер люкс.  Большой, просторный, светлый ️ Мечтаете о таком? …
€115,500
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Параметры недвижимости в Vlore, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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