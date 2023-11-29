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Квартиры в Vlore, Албания

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Vlore, Албания
Квартира 1 спальня
Vlore, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
S185 Апартамнты 1 + 1 с видом  на море.  С мебелью и балконом.  В квартире имеется …
€51,000
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Квартира 1 спальня в Vlore, Албания
Квартира 1 спальня
Vlore, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5
Квартира с шикарными видами на море и полуостров. Без мебели. С ремонтом.  Общая площа…
€60,800
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Квартира 2 спальни в Vlore, Албания
Квартира 2 спальни
Vlore, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 5
S460 Набережная Лунго Маре. Красивые пляжи Адриатики через дорогу. Один из лучших рестор…
€129,800
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Квартира 2 спальни с Bolshoy balkon s kotorogo otkryvaetsya vid na more i gory в Vlore, Албания
Квартира 2 спальни с Bolshoy balkon s kotorogo otkryvaetsya vid na more i gory
Vlore, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 8
Отличный вариант для переезда и дальнейшего счастливого проживания, присмотритесь повнимател…
€77,000
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Пентхаус 2 спальни в Vlore, Албания
Пентхаус 2 спальни
Vlore, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 12/12
Продается пентхаус супер люкс.  Большой, просторный, светлый ️ Мечтаете о таком? …
€115,500
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Параметры недвижимости в Vlore, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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