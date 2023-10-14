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Квартиры-студии с видом на море в Дуррес, Албания

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Arapaj, Албания
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10
Двухъярусная картира Студия с шикарной террасой и видом на море. Новый дом Бруччи, на 10 эта…
€80,000

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

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