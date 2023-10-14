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Квартиры-студии в Дуррес, Албания

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4 объекта найдено
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Arapaj, Албания
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Номера в Апарт-отеле в центральной зоне района Пляж в новом доме, с ремонтом, мебелью и быто…
€66,000
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Arapaj, Албания
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10
Двухъярусная картира Студия с шикарной террасой и видом на море. Новый дом Бруччи, на 10 эта…
€80,000
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Arapaj, Албания
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Студия с отдельной спальней в районе Пляж. 2 этаж с лифтом и балконом. Общая площадь 44.9 м.…
€47,000
Студия 1 комната с мебелью, с парковка, с c ремонтом в Arapaj, Албания
Студия 1 комната с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе эксклюз…
€51,660

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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