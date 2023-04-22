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Жильё с видом на море в Дуррес, Албания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Arapaj, Албания
Квартира 1 спальня
Arapaj, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 4 Этаж
€ 43,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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