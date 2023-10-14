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Пентхаусы в Дуррес, Албания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Shkallnur, Албания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Shkallnur, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Этаж 9
Пентхаус 2+1 с видом на море в районе Шкемби Кавая. Общая площадь 235 м.кв - 115 жилая и 120…
€185,000

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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