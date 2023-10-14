Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Албания
  4. Дуррес
  5. Дома

Дома в Дуррес, Албания

виллы
5
6 объектов найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с подвалом в Rinia, Албания
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с подвалом
Rinia, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
✅ 2-storey private house for sale ✅400 m2 ✅2000 m2 of land ✅Porto romano ✅170,000 euro…
€170,000
Дом с Онлайн-показ в Qerret, Албания
Дом с Онлайн-показ
Qerret, Албания
Площадь 82 м²
Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€70,000
Вилла 3 спальни с Онлайн-показ в Qerret, Албания
Вилла 3 спальни с Онлайн-показ
Qerret, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс, который строится в Qerret и Kavajes, состоит из двухуровневых вилл с бассейнами, с…
€156,000
Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€370,000
Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under con…
€450,000
Вилла 2 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 2 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€450,000

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти