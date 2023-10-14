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Квартиры с видом на горы в Дуррес, Албания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Arapaj, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
1 + 1 Shkembi Kavajes 3-й этаж с лифтом Новый дворец 84 м 2 нетто 100 м2 всего Цена € 55 000…
€55,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на горы, с Онлайн-показ в Arapaj, Албания
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на горы, с Онлайн-показ
Arapaj, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 9
Дом Бруччи, р-н Пляж 2+1, 9 этаж Жилая площадь 66.4 Общая площадь 74.4 Вид на город и го…
€70,000

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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