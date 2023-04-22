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Квартиры в Дуррес, Албания

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Дуррес, Florida Plazh. Мебель, бытовая техника все включено в с…
Квартира 1 спальня в Arapaj, Албания
Квартира 1 спальня
Arapaj, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 4 Этаж
€ 43,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 2 спальни в Shkallnur, Албания
Квартира 2 спальни
Shkallnur, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/8 Этаж
€ 60,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Shkallnur, Албания
Квартира 2 спальни
Shkallnur, Албания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 5/5 Этаж
€ 75,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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