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Квартиры с бассейном в Албании

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Radhime, Албания
Квартира 1 спальня
Radhime, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/5
€ 99,000
Полностью меблированная квартира на продажу рядом с пляжем в Радхиме в 15 км от города Влера…
Квартира 2 спальни в Radhime, Албания
Квартира 2 спальни
Radhime, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4/4
€ 140,000
Полностью меблированная трехкомнатная квартира с видом на море на продажу в Radhime + гараж

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