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57 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
84 м²
9
€ 69,000
Продается квартира 1+1 с балконом и шикарным видом на море, на Плепе в комплексе R…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
78 м²
€ 85,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира в Албании город Дуррес. Район Plazhi. Пл…
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
1
1
31 м²
€ 45,000
Студия с боковым видом на море в районе Плажи, Дуррес Продается квартира в Албании город Ду…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
78 м²
2
€ 85,000
Продается квартира в Албании город Дуррес. Район Plazh 2 этаж с лифтом Квартира …
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2
1
80 м²
€ 83,000
Апартаменты с шикарным видом на море во Влёре Продаются Апартаменты 1+1 в районе Даймонд …
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2
1
67 м²
€ 81,000
Апартаменты во Влёре на горе с видом на море Продаются апартаменты 1+1 на горе с видом на м…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
84 м²
€ 69,000
Квартира с шикарным видом на море в Дурресе Продается квартира 1+1 с балконом и…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
2
101 м²
€ 79,000
Квартира с шикарным видом на море в Дурресе Продается квартира 2+1+2 с балконом…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
107 м²
4
€ 110,000
Предлагаем Вам купить квартиру 2+1 в городе Дуррес в районе Пляж. Квартира расположена на 4 …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
3
211 м²
€ 290,000
Продается роскошная квартира в Албании, город Дуррес. Квартира расположена на последнем этаж…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
100 м²
9
€ 70,000
Предлагаем вам купить квартиру в Албании город Дуррес. Квартира расположена в доме с л…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2
1
69 м²
8
€ 79,000
1 + 1 Апартаменты на Лунго Маре. Расположены в центре красивейшей набережной, рядом ресторан…
Квартира 1 спальня
Химара, Албания
1
1
55 м²
2/4
€ 132,000
Drimadhes, apartment for sale with sea view Unit with balcony, 55 meters 2, 132 thousa…
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
4
2
135 м²
3
€ 147,000
Продается квартира в Саранде, расположена возле побережья. Отличный вариант светлой и прост…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
82 м²
3
€ 45,000
Продаётся квартира 1+1 без ремонта. Готовы организовать онлайн показ и удалённое оформление …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
1
1
78 м²
9
€ 45,000
Продается Студия 38 м2 с терассой 35 м2 с видом на море, в районе Пляж города &nbs…
Квартира
Саранда, Албания
85 м²
5
€ 110,500
Продаются 11 квартир 70м2+15м2 балкон в новостройке, 1+1, 2+1 возле моря с большим балконом …
Квартира 2 спальни
Dhermi, Албания
3
1
113 м²
2/5
€ 271,200
2+1 apartment for sale in Santorini Residence with an area of 113 m2, located on the second …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
100 м²
€ 150,000
Квартира с видом на море в районе Голем, Дуррес Квартира с видом на море 2+1 в туристическо…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
70 м²
€ 57,000
Квартира в районе Пляж, Дуррес Квартира 1+1 в Албании город Дуррес близко к морю. Квартира …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
74 м²
€ 60,000
Квартира в районе Пляж, Дуррес Квартира 1+1 в Албании город Дуррес близко к морю. Квартира …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
€ 70,000
Квартира с видом на море в районе Пляж, Дуррес Квартира 2+1 в Албании город Дуррес. Кварт…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
104 м²
€ 96,500
Квартира в районе Шкемби, Дуррес Квартира 2+1 в городе Дуррес, расположена на 7 этаже в д…
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1
1
37 м²
€ 55,000
Квартира-студия с видом на море в городе Влёра Площадь квартиры-студии 37м2. Квартира с п…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
76 м²
€ 100,000
Квартира в центре города Дуррес Квартира 2+1 в центре города Дуррес. Площадь квартиры 76м…
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4
1
137 м²
€ 350,000
Большая элитная квартира в Дурресе В квартире выполнен дорогой ремонт, имеется итальянска…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3
1
124 м²
€ 149,000
Квартира в центре Влёры Квартира 2+1 в районе Скела города Влёра. Площадь квартиры 124м2 …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
75 м²
€ 46,000
Квартира с видом на море в Дурресе Квартира 1+1 в районе Пляж города Дуррес. Площадь квар…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
81 м²
4
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры. Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по же…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2
1
80 м²
3
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
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