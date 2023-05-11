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Квартиры возле озера в Албании

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 5
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Southern Albania
Northern Albania
Дуррес
Влёра
Central Albania
Тирана
Rashbull
Orikum
Саранда
Саранда
Дуррес
Химара

Параметры недвижимости в Албании

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с видом на море
с бассейном
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