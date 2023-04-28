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Жильё в Agim, Албания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Agim, Албания
Квартира 1 спальня
Agim, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 7/12 Этаж
€ 58,500
S438 Квартира с иголочки #видеообзорыслизоймурзич ⠀ В новом доме продаются совре…

Параметры недвижимости в Agim, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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