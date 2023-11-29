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Коммерческая недвижимость в West, Португалия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Misericordia, Португалия
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Misericordia, Португалия
Площадь 330 м²
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350 К Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здан…
€2,35 млн
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