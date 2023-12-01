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Дома в Viseu, Португалия

1 объект найдено
Дом 10 спален с Spalni в Cinfaes, Португалия
Дом 10 спален с Spalni
Cinfaes, Португалия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 41 500 м²
€1,90 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Viseu, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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