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Отели в Vila Real, Португалия

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1 объект найдено
Отель 3 308 м² в Mesao Frio, Португалия
Отель 3 308 м²
Mesao Frio, Португалия
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 3 308 м²
Отель на реставрацию, площадью 3308 кв.м., в Mesão Frio, Вила Реал - Северный регион Португа…
$984,622
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