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Купить квартиру в Вила-Нова-де-Каселах, Португалия

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Просторная новая квартира квартира площадью 154 кв.м. с доступом к 1 парковочному месту и 2 …
$1,01 млн
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