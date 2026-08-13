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Жилье в Vieira de Leiria, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
$455,399
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