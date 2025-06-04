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Виллы в Viana do Castelo, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла в Понти-ди-Лима, Португалия
Вилла
Понти-ди-Лима, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Отдельный дом T4 в Понте-де-Лима, с 220 м2 полезной площади. Состоит из 2 этажей. С бассейно…
$853,718
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Вилла в Понти-ди-Лима, Португалия
Вилла
Понти-ди-Лима, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла с 3 спальнями в Арке, Понте-де-ЛимаОна представляет собой идеальное сочет…
$517,922
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