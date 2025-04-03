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Купить квартиру в Viana do Castelo Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 2 комнаты
Viana do Castelo, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Эта квартира с 1 спальней является частью великолепного роскошного комплекса, расположенного…
$281,532
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Параметры недвижимости в Viana do Castelo Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela, Португалия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов