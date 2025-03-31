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Купить квартиру в Venteira, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Amadora, Португалия
Квартира 2 спальни
Amadora, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами и балко…
$568,722
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Квартира 1 спальня в Amadora, Португалия
Квартира 1 спальня
Amadora, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$373,732
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Параметры недвижимости в Venteira, Португалия

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