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Купить квартиру в Subportela Deocriste e Portela Susa, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Viana do Castelo, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Эта квартира с 1 спальней является частью великолепного роскошного комплекса, расположенного…
€260,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Subportela Deocriste e Portela Susa, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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