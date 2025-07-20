Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Sintra
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Купить квартиру в Sintra, Португалия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Sintra, Португалия
Квартира 3 спальни
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 166 м²
Трёхкомнатные апартаменты в престижном и спокойном районе Белоура, Синтра. Построенные в 202…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти