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Таунхаусы в Sao Clemente, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Loule, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
€690,000
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Параметры недвижимости в Sao Clemente, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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