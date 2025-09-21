Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Португалия
  3. Santarém
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Santarem, Португалия

1 объект найдено
Ресторан, кафе 440 м² в Ferreira do Zezere, Португалия
Ресторан, кафе 440 м²
Ferreira do Zezere, Португалия
Площадь 440 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$563,787
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
