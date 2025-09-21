Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Santarém
  4. Жилая
  5. Квартира

Купить квартиру в Santarem, Португалия

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Tomar, Португалия
Квартира 5 комнат
Tomar, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Новые квартиры, готовые к заселению. Современное здание построено в 2024 году. Квартира расп…
$434,586
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
