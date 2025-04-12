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Виллы с террасой в Sagres, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Vila do Bispo, Португалия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Сагреш хорошо известен своими живописными пейзажами, от высеченных морем скал до огромных пл…
$794,593
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