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Жильё в Ramada e Canecas, Португалия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Canecas, Португалия
Дом 5 спален
Canecas, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Эта красивая вилла, состоящая из пяти просторных и удобных спален, идеально подходит для раз…
€470,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Ramada e Canecas, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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